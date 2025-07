Patriarhia Român? respinge ferm orice asociere între Sfântul Ilie L?c?tu?u ?i manifest?rile cu caracter legionar

Patriarhia Român? respinge ferm orice asociere între Sfântul Ilie L?c?tu?u ?i manifest?rile cu caracter legionar. Mediafax Patriarhia Român? condamn? manifest?rile legionare de la moa?tele Sfântului Ilie L?c?tu?u ?i transmite c? se delimiteaz? ferm de orice ideologie extremist? sau totalitar?. Articolul Patriarhia Român? respinge ferm orice asociere între Sfântul Ilie L?c?tu?u ?i manifest?rile cu caracter (…) [Read the article in Mediafax]