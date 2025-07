Bryan Kohberger a fost condamnat la închisoare pe via?? pentru uciderea celor patru studen?i din Idaho

Bryan Kohberger a fost condamnat la închisoare pe via?? pentru uciderea celor patru studen?i din Idaho. Mediafax Bryan Kohberger, fost doctorand în criminologie, a fost condamnat miercuri la patru pedepse consecutive cu închisoare pe via??, f?r? posibilitatea eliber?rii condi?ionate, pentru uciderea a patru studen?i ai Universit??ii din Idaho în 2022. B?rbatul a refuzat s? ofere vreo explica?ie (…) [Read the article in Mediafax]