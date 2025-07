Sondaj: Defri??rile sunt o problem? grav?, consider? 88% dintre români

Sondaj: Defri??rile sunt o problem? grav?, consider? 88% dintre români. Mediafax Împ?duririle sunt v?zute de publicul din România ca una dintre cele mai eficiente m?suri pentru protejarea mediului ?i adaptarea la schimb?rile climatice. Conform unui sondaj realizat de Ipsos pentru Greenpeace România, 88% dintre responden?i consider? defri??rile o problem? grav?. (…) [Read the article in Mediafax]