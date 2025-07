Fostul comandant al armatei ucrainene avertizeaz?: R?zboiul cu Rusia ar putea dura pân? în 2034

Fostul comandant suprem al armatei ucrainene și actualul ambasador al acesteia în Marea Britanie, Valeri Zalujnîi, a avertizat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea dura încă aproape un deceniu, până în 2034.