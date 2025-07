SUA: A fost aprobat? vânzarea de sisteme antiaeriene c?tre Egipt

SUA: A fost aprobat? vânzarea de sisteme antiaeriene c?tre Egipt. Mediafax Americanii au aprobat joi, vânzarea de sisteme de ap?rare aerian? c?tre Egipt. Afacerea are o valoare de aproape cinci miliarde de dolari. Egiptul este unul dintre cei mai mari beneficiari ai echipamentelor militare americane. Articolul SUA: A fost aprobat? vânzarea de sisteme (…) [Read the article in Mediafax]