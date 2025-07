Thailanda ?i Cambodgia încep negocieri pentru încetarea focului, anun?? Trump

Thailanda ?i Cambodgia încep negocieri pentru încetarea focului, anun?? Trump. Mediafax Pre?edintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmb?t? c? liderii Cambodgiei ?i Thailandei au fost de acord s? se întâlneasc? imediat pentru a ajunge rapid la un acord de încetare a focului, în contextul în care acesta încerca s? intermedieze pacea dup? trei zile de lupte de-a (…) [Read the article in Mediafax]