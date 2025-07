Orban spune c? victoria lui Trump a împiedicat un conflict global

Aflat la B?ile Tu?nad, Viktor Orban a spus c? victoria lui Donald Trump a contribuit la evitarea unui conflict global ?i a readus încrederea investitorilor în Ungaria.