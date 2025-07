Episod neobi?nuit într-o biseric? din Londra. Un episcop descul? ?i în halat de baie a oprit concertul unui cor bisericesc: Pleca?i din casa mea

Episod neobi?nuit într-o biseric? din Londra. Un episcop descul? ?i în halat de baie a oprit concertul unui cor bisericesc: Pleca?i din casa mea. Mediafax Un episcop descul? ?i în halat de baie a întrerupt concertul unui cor bisericesc. Pleca?i din casa mea, g?l?gia îngrozitoare s-a încheiat, a spus episcopul de pe scen?. Ini?ial, spectatorii au crezut c? este o glum?, dar apoi au fost nevoi?i s? p?r?seasc? biserica din Londra.