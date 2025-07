Acordul vamal cu Statele Unite împarte Europa în trei tabere. Ce a declarat Cancelarul Merz

Acordul vamal cu Statele Unite împarte Europa în trei tabere. Ce a declarat Cancelarul Merz. Mediafax Acordul dintre Uniunea European? ?i Statele Unite a stârnit reac?ii diferite în Europa, cu Germania în frunte, care îl sus?ine. Cu toate acestea, Italia spune c? a?teapt? noi detalii, iar Fran?a critic? noua în?elegere cel mai mult. Articolul Acordul vamal cu Statele Unite împarte (…) [Read the article in Mediafax]