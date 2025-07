Trump acuzat c? o va gra?ia pe Ghislaine Maxwell îns? doar la finalul mandatului. Dezv?luiri tulbur?toare ?i leg?turile CIA cu Rusia

Trump acuzat c? o va gra?ia pe Ghislaine Maxwell îns? doar la finalul mandatului. Dezv?luiri tulbur?toare ?i leg?turile CIA cu Rusia. Mediafax Într-un interviu recent, autoarea ?i jurnalista Nina Burleigh, recunoscut? drept o expert? în cazul Ghislaine Maxwell, a expus informa?ii ?ocante despre istoria familiei Maxwell, despre influen?a psihologic? a tat?lui s?u asupra Ghislainei ?i despre o posibil? în?elegere de protec?ie (…) [Read the article in Mediafax]