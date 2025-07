Doi înal?i oficiali ai UE fac dezv?luiri: Bruxelles-ul recunoa?te c? nu poate îndeplini investi?ia de 600 de miliarde de dolari promis? lui Trump

Doi înal?i oficiali ai UE fac dezv?luiri: Bruxelles-ul recunoa?te c? nu poate îndeplini investi?ia de 600 de miliarde de dolari promis? lui Trump. Mediafax Doi oficiali ai UE au declarat c? blocul comunitar a recunoscut c? nu are puterea de a-?i îndeplini promisiunea de a investi 600 de miliarde de dolari în economia SUA, ca parte a acordului comercial încheiat cu pre?edintele Donald Trump la sfâr?itul s?pt?mânii trecute. Articolul Doi (…) [Read the article in Mediafax]