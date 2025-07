Universul Avatar se extinde. Regizorul James Cameron vrea o serie animat? cu pove?ti noi

Universul Avatar se extinde. Regizorul James Cameron vrea o serie animat? cu pove?ti noi. Mediafax Regizorul James Cameron a dezv?luit c? are în plan o extindere animat? a universului Avatar, sub forma unei serii de tip antologie.