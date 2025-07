Coreea de Nord respinge ideea denucleariz?rii ?i spune c? rela?iile Kim – Trump „nu sunt rele”

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a respins inten?ia Statelor Unite de a relua diploma?ia privind denuclearizarea Coreei de Nord, îndemnând Washingtonul s? accepte statutul ??rii sale ca stat nuclear ?i s? g?seasc? o nou? abordare pentru reluarea discu?iilor