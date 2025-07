Cambodgia, acuzat? de armata thailandez? c? a înc?lcat acordul de încetare a focului

Cambodgia, acuzat? de armata thailandez? c? a înc?lcat acordul de încetare a focului. Mediafax Tensiunile dintre Thailanda ?i Cambodgia persist?, în ciuda unei încet?ri oficiale a focului. Mar?i, armata thailandez? a acuzat Cambodgia c? a înc?lcat acordul de încetare a focului intrat în vigoare la miezul nop?ii, relatând continuarea confrunt?rilor armate în mai multe zone de (…) [Read the article in Mediafax]