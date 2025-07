Garda de Mediu: O ?eav? care deverseaz? ape pluviale pe plaja din N?vodari va fi dezafectat?

Garda Na?ional? de Mediu anun?? c? o ?eav? deverseaz? ape pluviale pe plaja din N?vodari în locul în care turi?tii fac baie. Prim?ria a fost amendat?, iar ?eava va fi dezafectat?. Descoperirea a fost f?cut? în timpul opera?iunii „Un mediu curat pentru un turism s?n?tos".