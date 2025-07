Fostul general sârb bosniac Ratko Mladic r?mâne în închisoare. ONU respinge cererea de eliberare pe motive medicale

Fostul general sârb bosniac Ratko Mladic r?mâne în închisoare. ONU respinge cererea de eliberare pe motive medicale. Mediafax Tribunalul ONU a respins mar?i cererea de eliberare urgent? a fostului general sârb bosniac Ratko Mladic, condamnat la închisoare pe via?? pentru genocid ?i crime împotriva umanit??ii în timpul r?zboiului din Bosnia.