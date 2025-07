Ministrul Justi?iei, Radu Marinescu: Avem r?zboi la grani??, ne ap?r? justi?ia ?i trebuie s? fie puternic?

Ministrul Justi?iei, Radu Marinescu: Avem r?zboi la grani??, ne ap?r? justi?ia ?i trebuie s? fie puternic?. Mediafax Ministrul Justi?iei, Radu Marinescu, a subliniat urgen?a reformei pensiilor de serviciu din cauza termenelor PNRR ?i a contextului regional, explicând c? România are nevoie de o justi?ie stabil? în fa?a amenin??rilor externe. Articolul Ministrul Justi?iei, Radu Marinescu: Avem r?zboi (…) [Read the article in Mediafax]