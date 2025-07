R?zboiul din Ucraina, ziua 1.253. Noua lege a mobiliz?rii din Rusia, înc? un semn c? Moscova se preg?te?te de r?zboi cu NATO, spun anali?tii / Kievul recunoa?te c? a deportat 700.000 de ucraineni din Polonia comunist?

R?zboiul din Ucraina, ziua 1.253. Noua lege a mobiliz?rii din Rusia, înc? un semn c? Moscova se preg?te?te de r?zboi cu NATO, spun anali?tii / Kievul recunoa?te c? a deportat 700.000 de ucraineni din Polonia comunist? . Mediafax Ucraina î?i mut? antrenamentele militare în subteran din cauza amenin??rilor tot mai mari ale dronelor Ucraina va începe s? mute opera?iunile de instruire militar? în subteran pentru a proteja personalul de amenin??rile aeriene în cre?tere, potrivit comandantului-?ef Oleksandr Sîrskîi. (…) [Read the article in Mediafax]