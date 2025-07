New York: Focar de legioneloz? în Harlem. Un mort si 22 de persoane infectate

New York: Focar de legioneloz? în Harlem. Un mort si 22 de persoane infectate. Mediafax Un focar de legioneloz? a fost identificat în Harlem, New York, unde o persoan? a murit ?i alte 22 au fost diagnosticate cu aceast? infec?ie pulmonar? grav? cauzat? de bacteria Legionella.