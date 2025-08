Via?? la 10 km sub ocean: Creaturi bizare au fost descoperite în adâncurile Pacificului

Via?? la 10 km sub ocean: Creaturi bizare au fost descoperite în adâncurile Pacificului. Mediafax O expedi?ie chinez? a descoperit cele mai adânci ?i întinse comunit??i marine cunoscute pân? acum, la aproape 10.000 de metri sub nivelul m?rii, în mediul ostil din Groapa Marianelor. Articolul Via?? la 10 km sub ocean: Creaturi bizare au fost descoperite în adâncurile Pacificului (…) [Read the article in Mediafax]