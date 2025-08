Demen?a se diagnosticheaz? abia dup? 3,5 ani de la primele simptome

Demen?a se diagnosticheaz? abia dup? 3,5 ani de la primele simptome. Mediafax Un nou studiu arat? c? oamenii cu demen?? ajung s? fie diagnostica?i abia dup? 3,5 ani de la apari?ia primelor simptome, iar pentru cei cu demen?? cu debut precoce aceast? perioad? se întinde la 4,1 ani. Articolul Demen?a se diagnosticheaz? abia dup? 3,5 ani de la primele simptome (…) [Read the article in Mediafax]