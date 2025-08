Hamas anun?? c? nu va depune armele pân? la înfiin?area unui stat palestinian independent

Hamas anun?? c? nu va depune armele pân? la înfiin?area unui stat palestinian independent. Mediafax Gruparea militant? Hamas declar? sâmb?t? c? nu va depune armele pân? când nu va fi înfiin?at un stat palestinian independent, informeaz? Reuters. Articolul Hamas anun?? c? nu va depune armele pân? la înfiin?area unui stat palestinian independent apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]