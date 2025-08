Cercet?torii au descoperit ce legum? a stat la originea cartofului

Cercet?torii au descoperit ce legum? a stat la originea cartofului. Mediafax Cercet?ri recente sugereaz? c? modernul cartof a evoluat dintr-un hibrid între ro?ii s?lbatice ?i plante Etuberosum, acum nou? milioane de ani, în Anzi. Articolul Cercet?torii au descoperit ce legum? a stat la originea cartofului apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]