Cânt?rea?a Dua Lipa a ob?inut cet??enia kosovar?

Cânt?rea?a Dua Lipa a ob?inut cet??enia kosovar?. Mediafax Vedeta pop Dua Lipa a declarat c? „simte c? cele dou? p?r?i ale sale sunt acum una” dup? ce i s-a acordat cet??enia kosovar?, informeaz? sâmb?t? BBC. Articolul Cânt?rea?a Dua Lipa a ob?inut cet??enia kosovar? apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]