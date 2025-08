Jeannie Seely, autoarea hitului „Don’t Touch Me”, a murit la 85 de ani

Jeannie Seely, autoarea hitului „Don’t Touch Me”, a murit la 85 de ani. Mediafax Jeannie Seely, supranumit? „Miss Country Soul” pentru stilul s?u vocal inconfundabil ?i cunoscut? pentru hituri precum „Don’t Touch Me” sau „Can I Sleep In Your Arms?”, a murit vineri, la vârsta de 85 de ani, în urma unor complica?ii cauzate de o infec?ie intestinal?, potrivit ABC (…) [Read the article in Mediafax]