„Pensie mic?” de 11.000 lei? Stolojan: Magistra?ii tr?iesc într-o bul?, rup?i de realitatea României

„Pensie mic?” de 11.000 lei? Stolojan: Magistra?ii tr?iesc într-o bul?, rup?i de realitatea României. Mediafax Theodor Stolojan, fost prim ministru, spune c? magistra?ii, care ani de zile au avut numeroase privilegii, tr?iesc într-o bul? a lor, total deconecta?i de ce se întâmpl? în România, de aceea au ajuns s? cread? c? o pensie de 11 000 de lei este una mic?. Articolul „Pensie mic?” de (…) [Read the article in Mediafax]