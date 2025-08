Hamas, dispus s? coopereze cu Crucea Ro?ie pentru livrarea de alimente ostaticilor israelieni

Hamas, dispus s? coopereze cu Crucea Ro?ie pentru livrarea de alimente ostaticilor israelieni. Mediafax O surs? din cadrul aripii armate a Hamas a declarat pentru agen?ia Reuters c? organiza?ia este „preg?tit? s? coopereze” cu orice solicitare din partea Crucii Ro?ii privind livrarea de alimente c?tre ostaticii israelieni de?inu?i în Fâ?ia Gaza. Articolul Hamas, dispus s? coopereze cu (…) [Read the article in Mediafax]