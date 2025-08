Incendiu de propor?ii la un grajd din Râ?nov – Risc major de extindere la construc?ii învecinate

Incendiu de propor?ii la un grajd din Râ?nov – Risc major de extindere la construc?ii învecinate. Mediafax Un incendiu puternic a izbucnit duminic? seara la un grajd apar?inând unei unit??i turistice din localitatea Râ?nov, jude?ul Bra?ov. Fl?c?rile au cuprins o suprafa?? de aproximativ 500 de metri p?tra?i, iar pompierii spun c? exist? riscul extinderii la alte construc?ii. Articolul (…) [Read the article in Mediafax]