O nou? edi?ie TEZAUR lansat? de Ministerul Finan?elor. Dobânzi atractive ?i neimpozabile

O nou? edi?ie TEZAUR lansat? de Ministerul Finan?elor. Dobânzi atractive ?i neimpozabile. Mediafax Ministerul Finan?elor lanseaz? luni cea de-a opta edi?ie a Programului TEZAUR din acest an, prin care persoanelor fizice li se ofer? o nouã oportunitate de economisire în condi?ii avantajoase, cu dobânzi neimpozabile de pân? la 7,8%. Articolul O nou? edi?ie TEZAUR lansat? de (…) [Read the article in Mediafax]