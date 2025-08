Thomas Partey, în proces pentru acuza?ii de viol. Reac?ia Arsenal

Thomas Partey, în proces pentru acuza?ii de viol. Reac?ia Arsenal. Mediafax Thomas Partey, fostul mijloca? de la Asenal se va prezenta mar?i în fa?a instan?ei. B?rbatul de 32 de ani a fost pus sub acuzare pentru viol ?i agresiune sexual?. Articolul Thomas Partey, în proces pentru acuza?ii de viol. Reac?ia Arsenal apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]