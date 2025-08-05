Ion Cristoiu: Având în vedere c? înmormântarea lui Ion Iliescu e pe cale s? se transforme într-o aruncare cu rahat peste sicriul celui disp?rut, familia ar trebui s? refuze funeraliile na?ionale contestate deja de aripa PNL- USR a Puterii



Ion Cristoiu: Având în vedere c? înmormântarea lui Ion Iliescu e pe cale s? se transforme într-o aruncare cu rahat peste sicriul celui disp?rut, familia ar trebui s? refuze funeraliile na?ionale contestate deja de aripa PNL- USR a Puterii.

Mediafax A?a cum am b?nuit ?i am spus într-o pastil? anterioar?, propor?iile oficiale na?ionale date înmormânt?rii lui Ion Iliescu au dat posibilitatea unor p?duchi din pres?, din politic?, chiar ?i din conducerea ??rii, s? fie penibili. Nu penibili. S? fie neciviliza?i, bandi?i, cum au fost (…)