Joi se va organiza un protest fa?? de doliul na?ional declarat în memoria lui Ion Iliescu, în Bucure?ti

Joi se va organiza un protest fa?? de doliul na?ional declarat în memoria lui Ion Iliescu, în Bucure?ti. Mediafax Organiza?ia „Corup?ia Ucide” organizeaz? un protest în Capital? fa?? de declararea unei zile de doliu na?ional în memoria fostului pre?edinte al României, Ion Iliescu. Articolul Joi se va organiza un protest fa?? de doliul na?ional declarat în memoria lui Ion Iliescu, în Bucure?ti (…) [Read the article in Mediafax]