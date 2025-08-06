Sicriul fostului pre?edinte Ion Iliescu, depus miercuri la Palatul Cotroceni. Programul funeraliilor ?i reguli de acces

Sicriul fostului pre?edinte Ion Iliescu, depus miercuri la Palatul Cotroceni. Programul funeraliilor ?i reguli de acces. Mediafax Sicriul cu trupul neînsufle?it al fostului pre?edinte Ion Iliescu va ajunge miercuri la Palatul Cotroceni, unde va fi depus în Sala Unirii, potrivit programului funeraliilor de stat anun?at de Guvern. Articolul Sicriul fostului pre?edinte Ion Iliescu, depus miercuri la Palatul (…) [Read the article in Mediafax]