Iran: Doi b?rba?i executa?i, unul acuzat de spionaj pentru Israel, cel?lalt de complot cu Statul Islamic



Iran: Doi b?rba?i executa?i, unul acuzat de spionaj pentru Israel, cel?lalt de complot cu Statul Islamic.

Mediafax Autorit??ile iraniene au anun?at miercuri executarea a dou? persoane. Una acuzat? c? a transmis informa?ii clasificate c?tre Mossad, iar cealalt? c? a preg?tit acte de sabotaj în numele grup?rii Statul Islamic, potrivit AP. Articolul Iran: Doi b?rba?i executa?i, unul acuzat de spionaj (…)