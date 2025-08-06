EXCLUSIV. Judec?torii au desfiin?at actele care l-au îmbog??it pe controversatul Nicu Ghear?! Instan?a a stabilit c? el a dobândit prin dou? chitan?e false proprietatea complexului comercial ”Europa”, evaluat la 12 mil. €



Mediafax O decizie recent? a Judec?toriei Sectorului 2 Bucure?ti zguduie unul dintre cele mai vechi ?i controversate cazuri de retrocedare imobiliar? din Capital?: dou? chitan?e considerate false, invocate de omul de afaceri Nicu Ghear? pentru a-?i sus?ine drepturile asupra unor terenuri din (…)