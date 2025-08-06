Funeralii Ion Iliescu | Sicriul a fost depus la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan ?i al?i oficiali ai Guvernului aduc ultimele omagii / Fo?tii ?efi de stat, Emil Constantinescu ?i Traian B?sescu, prezen?i la catafalc

Funeralii Ion Iliescu | Sicriul a fost depus la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan ?i al?i oficiali ai Guvernului aduc ultimele omagii / Fo?tii ?efi de stat, Emil Constantinescu ?i Traian B?sescu, prezen?i la catafalc. Mediafax Sicriul cu trupul neînsufle?it al fostului pre?edinte Ion Iliescu a ajuns miercuri la Palatul Cotroceni, unde a fost depus în Sala Unirii, potrivit programului funeraliilor de stat anun?at de Guvern. În prima parte a zilei, mai mul?i membri ai Guvernului, reprezentan?i ai statului, dar (…) [Read the article in Mediafax]