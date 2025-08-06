US Open 2025 a anun?at cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea?



Mediafax Edi?ia din acest an a US Open va intra în istorie drept turneul cu cel mai mare fond de premiere din tenisul profesionist, cu un total de 90 de milioane de dolari, o cre?tere de 20% fa?? de recordul anterior din 2024 (75 milioane dolari), potrivit anun?ului f?cut de organizatori (…)