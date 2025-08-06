Trump pl?nuie?te s?-l viziteze pe Putin înainte de prima întâlnire oficial? a pre?edintelui rus cu Zelenski
Aug 6, 2025
Trump pl?nuie?te s?-l viziteze pe Putin înainte de prima întâlnire oficial? a pre?edintelui rus cu Zelenski.
Mediafax Pre?edintele american Donald Trump inten?ioneaz? s? se întâlneasc? personal cu pre?edintele rus Vladimir Putin. Articolul Trump pl?nuie?te s?-l viziteze pe Putin înainte de prima întâlnire oficial? a pre?edintelui rus cu Zelenski apare prima dat? în Mediafax.
[Read the article in Mediafax]