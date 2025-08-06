Americanii scot la licita?ie un iaht de 325 de milioane de dolari confiscat de la ru?i



Americanii scot la licita?ie un iaht de 325 de milioane de dolari confiscat de la ru?i.

Mediafax Americanii scot la licita?ie un iaht rusesc de 325 de milioane de dolari. Este vorba despre un iaht confiscat, cu opt camere, un heliport, o sal? de sport ?i un centru spa. Nava a fost confiscat? în cadrul sanc?iunilor impuse Rusiei. Articolul Americanii scot la licita?ie un iaht de (…)