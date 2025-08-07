Nou? speran?? pentru Alzheimer: suplimentul cu litiu inverseaz? pierderile de memorie la ?oareci

Nou? speran?? pentru Alzheimer: suplimentul cu litiu inverseaz? pierderile de memorie la ?oareci. Mediafax Reumplerea rezervelor naturale de litiu din creier ar putea nu doar preveni, ci ?i inversa boala Alzheimer, arat? un nou studiu publicat miercuri în revista de ?tiin?? Nature. Articolul Nou? speran?? pentru Alzheimer: suplimentul cu litiu inverseaz? pierderile de memorie la ?oareci (…) [Read the article in Mediafax]