Naomi Osaka se calific? în finala turneului de la Montreal, cea mai important? din ultimii trei ani



Naomi Osaka se calific? în finala turneului de la Montreal, cea mai important? din ultimii trei ani.

Mediafax Naomi Osaka a ajuns pentru prima oar? dup? trei ani într-o final? important? în circuitul WTA, japoneza de 26 de ani calificându-se în ultimul act al turneului WTA 1000 de la Montreal, dup? ce a învins-o joi diminea?? în dou? seturi, 6-2, 7-6 (7), pe daneza Clara Tauson. Articolul (…)