Exerci?ii militare majore anun?ate de Coreea de Sud ?i SUA. Tensiunile cresc, Coreea de Nord tot mai amenin??toare

Exerci?ii militare majore anun?ate de Coreea de Sud ?i SUA. Tensiunile cresc, Coreea de Nord tot mai amenin??toare. Mediafax Coreea de Sud ?i Statele Unite vor desf??ura în perioada 18–28 august exerci?iul militar anual de mare amploare Ulchi Freedom Shield, pe fondul intensific?rii amenin??rilor din partea Coreei de Nord, au anun?at joi autorit??ile de la Seul ?i comandan?ii militari americani din regiune. (…) [Read the article in Mediafax]