UEFA Europa League: CFR Cluj o înfrunt? pe Braga, iar FCSB prime?te vizita echipei Drita

UEFA Europa League: CFR Cluj o înfrunt? pe Braga, iar FCSB prime?te vizita echipei Drita. Mediafax CFR Cluj prime?te joi, de la ora 19:30, vizita forma?iei portugheze SC Braga, iar FCSB va întâlni, pe Arena Na?ional?, echipa din Kosovo, Drita, de la ora 21:30, în man?a tur a rundei a treia preliminare din UEFA Europa League. Articolul UEFA Europa League: CFR Cluj o înfrunt? pe (…) [Read the article in Mediafax]