Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup

Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup. Mediafax Luis Suárez a marcat un gol ?i a oferit dou? pase decisive, conducând pe Inter Miami spre o victorie cu 3-1 în fa?a echipei mexicane Pumas, joi, în Leagues Cup. Rezultatul asigur? calificarea echipei din MLS în fazele eliminatorii ale competi?iei. Articolul Luis Suárez, decisiv în (…) [Read the article in Mediafax]