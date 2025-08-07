Un înalt oficial al UE trage un semnal de alarm?: Ac?iunile Israelului în Gaza seam?n? „foarte mult” cu un genocid



Un înalt oficial al UE trage un semnal de alarm?: Ac?iunile Israelului în Gaza seam?n? „foarte mult” cu un genocid.

Mediafax Vicepre?edinta executiv? a Comisiei Europene, Teresa Ribera, afirm? c? ac?iunile Israelului în Fâ?ia Gaza sunt foarte similare cu un genocid. Oficialul UE atrage aten?ia asupra faptului c? palestinienii „sunt viza?i, uci?i ?i condamna?i la moarte prin înfometare”. Articolul Un înalt (…)