Stelu?a Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ??r?nist Corneliu Coposu, a murit



Stelu?a Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mic? a fostului lider ??r?nist Corneliu Coposu ?i ultima descendent? direct? a familiei, a murit joi diminea??, la vârsta de 92 de ani.