Mai mult de jum?tate din caloriile consumate de americani sunt din alimente ultraprocesate



Mai mult de jum?tate din caloriile consumate de americani sunt din alimente ultraprocesate.

Mediafax Majoritatea americanilor ob?in mai mult de jum?tate din caloriile consumate din alimente ultraprocesate, acele alimente extrem de gustoase, bogate în energie, care con?in de obicei mult zah?r, sare ?i gr?simi nes?n?toase, conform unui nou raport federal, citat de AP. Articolul Mai (…)