Mediafax Nivelul unui râu din Ohio a fost ridicat pentru a permite excursia cu caiacul a vicepre?edintelui SUA, JD Vance, de ziua sa. Pentru a m?ri debitul râului, a fost folosit? ap? dintr-un lac. Opera?iunea a fost criticat? deoarece administra?ia Trump încearc? s? reduc? cheltuielile (…)