Prognoza METEO pe patru s?pt?mâni: temperaturi mai ridicate ?i ploi pu?ine în vest

Prognoza METEO pe patru s?pt?mâni: temperaturi mai ridicate ?i ploi pu?ine în vest. Mediafax În urm?toarele patru s?pt?mâni, temperaturile vor fi peste normal în cea mai mare parte a ??rii, mai ales în vest ?i sud-vest, iar precipita?iile vor fi în general normale sau deficitare. Articolul Prognoza METEO pe patru s?pt?mâni: temperaturi mai ridicate ?i ploi pu?ine în vest (…) [Read the article in Mediafax]