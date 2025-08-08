Prognoza METEO pe patru s?pt?mâni: temperaturi mai ridicate ?i ploi pu?ine în vest
Aug 8, 2025
Mediafax În urm?toarele patru s?pt?mâni, temperaturile vor fi peste normal în cea mai mare parte a ??rii, mai ales în vest ?i sud-vest, iar precipita?iile vor fi în general normale sau deficitare. Articolul Prognoza METEO pe patru s?pt?mâni: temperaturi mai ridicate ?i ploi pu?ine în vest (…)
