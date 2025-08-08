Cazul „crimelor cu ciuperci”: Femeia a încercat s?-?i omoare so?ul de mai multe ori
Aug 8, 2025
Mediafax Buc?t?reasa Erin Patterson, condamnat? recent pentru otr?virea mortal? a trei rude cu ciuperci, a încercat s?-?i omoare so?ul de mai multe ori între 2021 ?i 2022, potrivit unor acuza?ii dezv?luite vineri de poli?ia australian?. Articolul Cazul „crimelor cu ciuperci”: Femeia a încercat (…)
